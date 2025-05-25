شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوافق على سفر أوسكار رويز لأمريكا للمشاركة فى كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق اتحاد الكرة على سفر أوسكار رويز ، رئيس لجنة الحكام الرئيسية، إلى كولومبيا ومنها إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 4 يونيو المقبل، للانضمام إلى فريق إدارة الحكام التابعة بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، لبدء التحضير لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها الولايات المتحدة فى الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو المقبل.

وأكد أوسكار لاتحاد الكرة أنه ضمن فريق محاضرى الحكام الرئيسيين لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم وأحد المعاونين للسويسري ماسيمو بوساكا مدير إدارة التحكيم بالفيفا، وسيتواجد رويز خلال الفترة المقبلة في الولايات المتحدة للمشاركة في تحضيرات بطولة كأس العالم للأندية، والمشاركة في الإشراف على معسكر الحكام المختارين لإدارة مباريات البطولة.

وأجرى أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، تدريبا عمليا لحكام القاهرة ، السبت الماضى، على أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمشاركة 19 حكما للساحة و11 مساعدا في إطار خطته لمتابعة جميع الحكام والوقوف على مستواهم باستمرار ومنح الفرصة للحكام المميزين.



وركز أوسكار رويز خلال التدريب العملى لحكام القاهرة على كيفية التحرك واتخاذ القرار وقراءة الملعب، وتعمد رويز أن يقام التدريب فى أجواء حارة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة.