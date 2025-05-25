شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤجل حسم ملف أزمة عقد كولر بسبب مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

قرر النادى الاهلى تأجيل حسم ملف أزمة عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق لفريق الكرة لبعد نهاية كأس العالم للأندية، التي تنطلق منتصف الشهر المقبل، بسبب انشغال المسئولين في النادى بالإعداد لهذه البطولة المرموقة.

ولا تزال أزمة عقد مارسيل كولر تمثل صداعاً في رأس مسئولي الأهلى، بعد رفض المدير الفني الموافقة على التسوية والحصول على 4 أشهر فقط.

وكان وكيل مارسيل كولر خرج ببيان رسمي ينفي فيه توصل كولر لاتفاق مع النادي الأهلي على تسوية عقده.

واستقر مسئولو النادى الأهلى على تسديد راتب شهر يونيو المقبل لكولر على غرار ما حدث فى راتب شهر مايو، وذلك انتظاراً لحل الأزمة بشكل نهائى بموافقة المدرب على العمل فى الدوري السعودى.

وتلقى كولر عرضاً من أحد أندية الدوري السعودي لتدريبه خلال الفترة المقبلة، بعدما رحل المدرب السويسري عن الأهلي بشكل رسمي يوم 26 أبريل الماضي عقب الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز الجنوب أفريقي.

وانضم العرض السعودي إلى عروض خليجية أخرى تلقاها كولر من أندية إماراتية وقطرية، ويُفاضل بينها مع وكيل أعماله دينو لامبرتي وإن كان العرض السعودي هو الأكثر جدية.

ويُراقب الأهلي العروض المُقدمة لـ مارسيل كولر بهدف إنهاء أزمة مستحقات المدرب السويسري التي فرضت نفسها خلال الأيام الماضية، حيث طالب كولر بالحصول على باقي قيمة عقده (14 شهراً) بعدما قرر الأهلي توجيه الشكر له الشهر الماضي (أبريل 2025) وقبل إنتهاء عقده مع النادي في يونيو 2026.

فى الوقت نفسه، يرغب النادي الأهلي في الخروج من هذا المأزق بأقل الخسائر من خلال الاكتفاء بمنح كولر راتب شهري مايو الجاري ويونيو المقبل فقط دون منحه مستحقات أخرى، لكن ذلك سيتوقف على توقيع كولر عقد مع أى ناد جديد (حسب العقد الموقع بين كولر والأهلي)، وهو ما سيحدث إذا نجحت مفاوضات المدرب السويسري مع النادي السعودي أو أي نادً خليجي أخر بشرط أن يكون العقد الجديد براتب يساوي أو يزيد عما كان يتقاضاه كولر من الأهلي (250 ألف يورو شهرياً).