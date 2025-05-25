شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل الجمهور تدفع الملالى للتفكير فى الانتقال للزمالك والمقابل يعرقل الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى المهاجم الجزائرى فريد الملالي ، الذى انتهى تعاقده مع نادى أنجيه الفرنسي ، رسائل عديدة من جمهور نادى الزمالك، بعدما ارتبط اسمه بالانتقال إلى نادي الزمالك، وهو ما دفع اللاعب للتفكير جديًا في عرض الفارس الأبيض، بعدما كان رافضًا فكرة اللعب في الدورى المصرى بالوقت الحالي.

وتحدث فريد الملالى مع المقربين منه حول انبهاره برسائل جمهور الزمالك، والتي أشعرته بمدى الاهتمام والرغبة لدى الجمهور في انتقاله للزمالك، إلا أن الأزمة الحقيقية التي تعرقل إتمام صفقة انتقال الملالى للزمالك في الوقت الحالي هو العرض المادى المقدم إليه من قبل مسئولي القلعة البيضاء.

ويرغب فريد الملالى في الحصول على مليون و200 ألف دولار في الموسم، بخلاف طلبه الحصول على بونص كونه لاعب فري، في حين عرض الزمالك وصل لأقل قليلاً من مليون دولار، ويرفض اللاعب التنازل عن أي مبلغ من طلباته المادية، خاصة أنه يمتلك عرضًا من الدورى الإسبانى وصل لمليون دولار، وهو العرض الذى يفضله الملالى حاليًا بالإضافة لامتلاكه عرضين من الدورى المكسيكى والإماراتى.