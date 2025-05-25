شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سيف المبارزة يتأهل لدور الـ16 ببطولة كأس العالم بفرنسا والان مع تفاصيل الخبر

تأهل منتخب مصر لسيف المبارزة إلى دور الـ16 ببطولة كأس العالم بفرنسا بالفوز على نظيره أستونيا بنتيجة 45-41 فى دور الـ 32 .

ويطمح منتخب سيف المبارزة لمواصلة النتائج الجيدة التى يحققها السلاح المصرى فى المحافل الدولية مؤخرا، خاصة بعد برونزية أولمبياد باريس عن طريق اللاعب محمد السيد لاعب المنتخب.

وأرسل توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية رسالة إلى كابتن عبد المنعم الحسيني ليهنئه على رئاسة الاتحاد الدولي للسلاح.

وكان كابتن عبد المنعم الحسيني، رئيس الاتحاد المصري للسلاح السابق ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة قد فاز بمنصب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح “المؤقت” بعد استقالة اليوناني إيمانويل كاتسياداكيس، وتم التصويت على اختيار الحسيني خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي الذين أقيم 30 إبريل الماضي، ليصبح الحسيني أول رئيس للاتحاد الدولي للسلاح من خارج أوروبا.