شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يطلب مستحقاته المتأخرة من الزمالك قبل التفاوض على التجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب عبد الله السعيد ، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك ، الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة لدى القلعة البيضاء، قبل إعادة فتح باب المفاوضات على تجديد تعاقده، خاصة أن اللاعب سبق واتفق على التجديد في ثلاث جلسات.

وكان الأمر متوقفًا على توقيع العقود بشكل رسمي، قبل أن تعود إدارة القلعة البيضاء في تجديد المفاوضات لرغبتهم فى تعديل بعض بنود الخاصة بالتجديد، وأبرزها أن يكون تفعيل الموسم الثانى فى العقد بموافقة الطرفين، وهو ما يتحفظ عليه اللاعب، بخلاف الرغبة فى تخفيض قيمة التجديد بما يتناسب مع عمر اللاعب.

واشترط عبد الله السعيد أن يحصل على مستحقاته المتأخرة، والتي تبلغ قرابة الـ7 ملايين جنيه، حتى تكون هناك جلسة أخرى للتفاوض على تجديد تعاقده، لاسيما أن السعيد يشعر بغضب شديد بسبب رغبة الزمالك فى إعادة تلك المفاوضات رغم توصله لاتفاق سابق مع عمرو الجناينى عضو لجنة التخطيط، إلا أن هذا الاتفاق لم ينفذ وترغب الإدارة في تعديله.