شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ختام منافسات الدور ربع النهائى ببطولة بالم هيلز للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

تختتم مساء اليوم، الأحد، منافسات الدور ربع النهائي ببطولة بالم هيلز المفتوحة للاسكواش، التي تستضيفها مصر خلال الفترة بين 22 إلى 27 مايو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 100 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وجاءت مباريات هذا الدور كالتالي:



ـ كريم عبد الجواد والسويدي ديميتري شتيانمان

ـ محمد زكريا وطارق مؤمن

ـ فريدة محمد واليابانية ساتومي واتنبي

ـ سلمى هاني وأمينة عرفي

وكان 4 مصريين نجحوا فى التأهل للدور نصف النهائي عقب انتهاء منافسات اليوم الأول من ربع النهائي وهم، مصطفى عسل، نوران جوهر، فيروز أبو الخير ويوسف سليمان.

وشهد جدول المنافسات مشاركة مصرية واسعة بـ 31 لاعباً ولاعبة في منافسات الرجال والسيدات جاءوا كالتالي:

13 لاعباً وهم: مصطفى عسل، محمد أبو الغار، فارس الدسوقي، يوسف سليمان، كريم عبد الجواد، محمد زكريا، طارق مؤمن، محمد الشربيني، محمد جوهر، عمر مسعد، كريم الحمامي، إياد داوود، ويحيى النوساني.



18 لاعبة وهن: نوران جوهر، ندى عباس، فيروز أبو الخير، أمينة عرفي، سلمى هاني، ملك خفاجي، حبيبة الشاذلي، منه حامد، رقية سالم، سلمى الطيب، كنزي أيمن، هنا رمضان، نور أبو المكارم، هنا معتز، ندين شاهين، زينة ميكيوي، مريم متولي، وفريدة محمد.