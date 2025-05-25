شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت فى مواجهة قوية أمام الاتحاد السكندري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق مودرن سبورت نظيره الاتحاد السكندرى فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري، في مواجهة قوية ومتكافئة بين الفريق للهروب من منطقة القاع حيث يحتل مودرن سبورت المركز السابع في جدول ترتيب المرحلة الثانية من عمر الدورى برصيد 22 نقطة، بينما يسكن الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 25 نقطة.

ورغم قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة بإلغاء الهبوط هذا الموسم، إلا أن الأندية مازالت تترقب قرار اتحاد الكرة واجتماعه معهم يوم 2 يونيو المقبل.

وقررت رابطة الأندية بعد اتفاق الأندية إلغاء الهبوط في الدوري المصري الموسم الجاري، وصعود 3 من دوري المحترفين على أن يهبط 4 فرق الموسم المقبل.

واستفادت 6 أندية من قرار إلغاء الهبوط هذا الموسم، والذى يأتى فى مقدمتهم الإسماعيلى وغزل المحلة القابعين فى مركزى الهبوط فى جدول الدورى الآن، بجانب مودرن سبورت وسموحة والاتحاد السكندرى وإنبى بدرجة أقل لأنهم يحتاجون للفوز للهروب من الهبوط قبل جولتين من النهاية.

واتفقت الأندية على أن يضم الموسم الجديد 21 ناديا، يخوضون الدورى من دور واحد، على أن يتنافس أول 7 أندية على حسم لقب الدوى، بينما يتنافس 14 ناديا لتفادى الهبوط فى الموسم المقبل، يهبط منهم 4 أندية.