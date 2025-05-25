شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تُسلم درع الدورى للبطل فى احتفالية خاصة نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

استقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة على تأجيل تسليم درع الدورى بعد الأنباء التي ترددت حول تسليم الدرع يوم 28 مايو الجارى، سواء للأهلى أو بيراميدز، فى حال حسم أي منهما للقب.

وكشف مسئولو رابطة الأندية أنه لن يتم تسليم درع الدورى للأهلى أو بيراميدز يوم 28 مايو الجارى، وأنه سيتم الانتظار لنهاية الموسم، حيث سيتم الاتفاق مع الفريق الفائز على موعد احتفالية تسليم الدورى.

وتقام مباراتا الأهلي مع فاركو، وبيراميدز مع سيراميكا الأربعاء المقبل، فى الثامنة مساءً، في ختام الدوري المصري، ولا بديل عن الفوز لبيراميدز فيما يحتاج المارد الأحمر للفوز أو التعادل أمام فاركو من أجل التتويج وحصد اللقب رسميا.