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رابطة الأندية تُسلم درع الدورى للبطل فى احتفالية خاصة نهاية الموسم

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رابطة الأندية تُسلم درع الدورى للبطل فى احتفالية خاصة نهاية الموسم

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القاهرة - سامية سيد - حاتم رضا – حسن السعدنى

الأحد، 25 مايو 2025 11:00 ص

استقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة على تأجيل تسليم درع الدورى بعد الأنباء التي ترددت حول تسليم الدرع يوم 28 مايو الجارى، سواء للأهلى أو بيراميدز، فى حال حسم أي منهما للقب.

وكشف مسئولو رابطة الأندية أنه لن يتم تسليم درع الدورى للأهلى أو بيراميدز يوم 28 مايو الجارى، وأنه سيتم الانتظار لنهاية الموسم، حيث سيتم الاتفاق مع الفريق الفائز على موعد احتفالية تسليم الدورى.

وتقام مباراتا الأهلي مع فاركو، وبيراميدز مع سيراميكا الأربعاء المقبل، فى الثامنة مساءً، في ختام ، ولا بديل عن الفوز لبيراميدز فيما يحتاج المارد الأحمر للفوز أو التعادل أمام فاركو من أجل التتويج وحصد اللقب رسميا.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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