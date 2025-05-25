شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: من حق بيراميدز اللجوء للمحكمة الرياضية لتعليق إعلان بطل الدوري والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 25 مايو 2025 10:54 ص

أكد الإعلامى أحمد شوبير أن من حق نادى بيراميدز اللجوء إلى المحكمة الرياضية للنظر فى شكواه بخصوص تعليق إعلان بطل الدورى، على خلفية أزمة مباراة القمة.

وأضاف شوبير، فى برنامجه الإذاعى "مع شوبير" الذى يذاع عبر أون سبورت إف إم، أن القضية ستأخذ مجراها كإجراءات تقاضٍ عادية بعد رفض المحكمة الشكوى فى الشق المستعجل.

ورفضت المحكمة الرياضية طلب نادي بيراميدز بالنظر فى شكواه بخصوص تعليق إعلان بطل مسابقة الدوري الممتاز، بالشق المستعجل، على هامش أزمة مباراة القمة.

وكان بيراميدز يستهدف من الشق المستعجل في شكواه عدم إعلان بطل الدوري الأربعاء المقبل، عقب مباراتي الحسم، لحين الفصل في شكواه أمام المحكمة الرياضية.

جولة واحدة تحسم بشكل رسمى بطل دوري نايل هذا الموسم بين الاهلى وبيراميدز، والذى أقيم بنظام استثنائى يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين: التتويج وتفادي الهبوط.

ويتبقى لكل فريق مباراة أخيرة، الأهلي ضد فاركو، وبيراميدز أمام سيراميكا، يوم الاربعاء المقبل فى الثامنة مساء.