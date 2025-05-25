شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: شركة تسويق عمر مرموش مهتمة بلاعب الأهلي الصاعد والان مع تفاصيل الخبر

كشف الإعلامى أحمد شوبير أن شركة تسويق عمر مرموش مهتمة خلال الفترة الحالية بلاعب الأهلى الصاعد، البالغ من العمر الـ17 عاما، حمزة عبد الكريم من أجل تسويقه أوروبياً.

واستنكر شوبير، خلال برنامجه الإذاعى "مع شوبير"، أسباب عدم إعطاء اللاعب الفرصة فى الأهلى خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن اللاعب لم يظهر مع القلعة الحمراء هذا الموسم سوى ما يقرب من دقيقتين فقط، بالرغم من تألقه مع منتخب أحمد الكأس.

وتلقى الأهلي، خلال الساعات الماضية، عرضاً من بايرن ميونيخ من أجل خوض لاعبه حمزة عبد الكريم لفترة معايشة من النادي الألماني، ومن المقرر أن يناقش مسئولو الأهلى الأمر خلال الفترة المقبلة مع بايرن ميونيخ والوكلاء أصحاب العرض.