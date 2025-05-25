شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يستضيف زد إف سى باستاد بتروسبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق إنبى نظيره زد اف سى فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، باستاد بتروسبورت، في مواجهة البحث عن الأمان للفريق البترولى لحسم البقاء في الدورى الممتاز حال الفوز، بينما ضمن فريق زد البقاء بعد وصوله للنقطة 30.

ويحتل إنبى المركز الرابع في جدول ترتيب المرحلة الثانية من عمر الدورى المصرى للنجاة من الهبوط برصيد 25 نقطة، بينما يحتل زد المركز الثانى برصيد 30 نقطة.

وعلى استاد الإسماعيلية، يحل الجونة ضيفا ثقيلا على الإسماعيلى الذى ليس أمامه سوى الفوز من أجل احياء أماله في البقاء خاصة وأنه يقبع في المركز التاسع والأخير في جدول ترتيب فرق المرحلة الثانية للنجاة من الهبوط برصيد 19 نقطة، بينما يتصدر الجونة هذه المجموعة برصيد 30 نقطة.

ورغم قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة بإلغاء الهبوط هذا الموسم، إلا أن الأندية مازالت تترقب قرار اتحاد الكرة واجتماعه معهم يوم 2 يونيو المقبل لاعتماد هذه القرارات.

وقررت رابطة الأندية بعد اتفاق الأندية إلغاء الهبوط في الدوري المصري الموسم الجاري. وصعود 3 من دوري المحترفين على أن يهبط 4 فرق الموسم المقبل.

واستفادت 6 أندية من قرار إلغاء الهبوط هذا الموسم، والذى يأتى فى مقدمتهم الإسماعيلى وغزل المحلة القابعين فى مركزى الهبوط فى جدول الدورى الآن، بجانب مودرن سبورت وسموحة والاتحاد السكندرى وإنبى بدرجة أقل لأنهم يحتاجون للفوز للهروب من الهبوط قبل جولتين من النهاية.

واتفقت الأندية على أن يضم الموسم الجديد 21 ناديا، يخوضون الدورى من دور واحد، على أن يتنافس أول 7 أندية على حسم لقب الدوى، بينما يتنافس 14 ناديا لتفادى الهبوط فى الموسم المقبل، يهبط منهم 4 أندية.