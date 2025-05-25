شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع مرتقب فى الأهلى مع ريفيرو لحسم مصير نجوم الدكة والان مع تفاصيل الخبر

يعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة مهمة مع الإسبانى خوسيه ريفيرو المدير الفني للفريق من أجل بحث مصير أكثر من لاعب من نجوم الدكة تلقوا عروضاً من أندية محلية على مدار الأيام الماضية، وذلك قبل إرسال القائمة النهائية للفريق للمشاركة في كأس العالم للأندية بأمريكا.

ويتطلع الأهلي لحسم مصير نجوم الدكة الذين سيرحلون من القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري، وفي مقدمتهم رضا سليم الذي تم رفع اسمه من القائمة في يناير الماضي للإصابة، وكريستو الذي تنتهي إعارته لنادي الصفاقسي التونسي بنهاية الموسم، والذي لا يرغب الأهلي في استعادته، ورفض الصفاقسي تجديد استعارته أو شرائه نهائياً، ويرغب اللاعب في الرحيل بشكل نهائي وليس تكرار الإعارة.

بالإضافة إلى الجناح الشاب محمد عبد الله الذي قد يعاني الموسم المقبل للحصول على فرصة المشاركة مع الأهلي بسبب تواجد لاعبين كثيريين في مركزه، وهناك أيضاً خالد عبد الفتاح الذي لم يثبت نفسه مع الفريق فتقرر رحيله الصيف المقبل وهو نفس مصير كريم نيدفيد لاعب خط الوسط الذى أصبح خارج الحسابات تماماً.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فاركو فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تحقيق الأهلي الفوز في مباراة فاركو، سيحسم تتويجه بلقب بطولة الدوري المصري بشكل رسمي دون النظر إلى نتيجة مباراة منافسة بيراميدز أمام سيراميكا في نفس الجولة.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وفاركو مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.