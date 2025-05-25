شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة ضيفاً ثقيلاً على الإسماعيلي فى الدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الجونة ضيفا ثقيلا على فريق الإسماعيلى فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، باستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري.

ويقبع الإسماعيلى في المركز التاسع والأخير بجدول ترتيب فرق المرحلة الثانية = برصيد 19 نقطة، بينما يتصدر الجونة هذه المجموعة برصيد 30 نقطة.

ورغم قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة بإلغاء الهبوط هذا الموسم، إلا أن الأندية مازالت تترقب قرار اتحاد الكرة واجتماعه معهم يوم 2 يونيو المقبل لاعتماد هذه القرارات.

وقررت رابطة الأندية بعد اتفاق الأندية إلغاء الهبوط في الدوري المصري الموسم الجاري. وصعود 3 من دوري المحترفين على أن يهبط 4 فرق الموسم المقبل.

واستفادت 6 أندية من قرار إلغاء الهبوط هذا الموسم، والذى يأتى فى مقدمتها الإسماعيلى وغزل المحلة القابعان فى مركزى الهبوط فى جدول الدورى الآن، بجانب مودرن سبورت وسموحة والاتحاد السكندرى وإنبى بدرجة أقل لأنهم يحتاجون للفوز للهروب من الهبوط قبل جولتين من النهاية.

واتفقت الأندية على أن يضم الموسم الجديد 21 ناديا، يخوضون الدورى من دور واحد، على أن يتنافس أول 7 أندية على حسم لقب الدوى، بينما يتنافس 14 ناديا لتفادى الهبوط فى الموسم المقبل، يهبط منهم 4 أندية.