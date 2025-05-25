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الامارات | 8 نجوم من الدوري بإمكان العين الاستعانة بهم في كأس العالم

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معاذ كمبال - أبوظبي 0 تبليغ

  • الامارات | 8 نجوم من الدوري بإمكان العين الاستعانة بهم في كأس العالم 1/3
  • الامارات | 8 نجوم من الدوري بإمكان العين الاستعانة بهم في كأس العالم 2/3
  • الامارات | 8 نجوم من الدوري بإمكان العين الاستعانة بهم في كأس العالم 3/3

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل فريق العين تحركاته على مختلف الصعد لضمان مشاركة مشرفة تمثّل كرة القدم الإماراتية في كأس العالم للأندية 2025، المقررة إقامتها الشهر المقبل في أميركا، بمشاركة 32 نادياً من نخبة الفرق العالمية.

ويبدو أن «الزعيم» يعتزم الاستفادة من نافذة الانتقالات الاستثنائية التي ستُفتح من الأحد المقبل حتى 10 يونيو، لتعزيز صفوفه بعناصر مميزة، قبل خوض غمار المنافسة في المجموعة السابعة التي تضم أيضاً مانشستر سيتي الإنجليزي، ويوفنتوس الإيطالي، والوداد البيضاوي المغربي.

«الإمارات اليوم» ترصد قائمة من ثمانية لاعبين بارزين في دوري أدنوك للمحترفين، يُمكن للعين الاستعانة بخدماتهم على سبيل الإعارة، لتدعيم صفوفه في البطولة العالمية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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