شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: سيتم بناء "برج" بجوار الملاعب داخل الزمالك.. وسنقوم بتعيين مدير مالى والان مع تفاصيل الخبر

كشف أحمد حسام "ميدو"، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، عن إجراء تغييرات في الأمور المالية داخل القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وقال ميدو، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة الزمالك: "سنقوم بتعيين مدير مالي خاص لقطاع كرة القدم، وسيتم بناء برج بجوار الملاعب لوضع كاميرات لتصوير التدريبات وتحليل أداء اللاعبين، هناك توافق كامل بين لجنة التخطيط ومجلس الإدارة".

وأضاف: "يجب علينا جميعا كأبناء نادي الزمالك أن نسانده في هذا التوقيت لكي نعبر هذه المرحلة التي ستشهد عدة تغييرات في أمور كثيرة".

وحقق فريق الزمالك الفوز على بتروجت بنتيجة 3 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، التي جمعتهما اليوم على استاد الكلية الحربية في الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

وسجل أهداف المباراة، رشاد المتولى لاعب بتروجت فى الدقيقة 25، وفى الدقيقة 30 سجل حسام عبد المجيد هدف التعادل للزمالك، وسجل شيكابالا أول أهدافه فى الدورى بالدقيقة 90.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 44 فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى، فيما يتجمد رصيد بتروجت عند النقطة 26 فى المركز الثامن.