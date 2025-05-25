شكرا لقرائتكم خبر عن بدون راحة.. المصرى يستأنف تدريباته غدا استعدادا لحرس الحدود فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

قرر الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني للمصري، استمرار الفريق في أداء تدريباته على استاد الكلية الحربية اعتبارًا من غد الأحد، بدون راحة.

ونجح النادي المصري في استعادة الانتصارات بالجولة الثامنة من المرحلة الثانية لدوري نايل والتي جمعت بين فريقي المصري والبنك الأهلي، وانتهت بفوز أبناء بورسعيد بهدف نظيف.

ويستعد المصرى لخوض مباراته بالجولة التاسعة والأخيرة من المرحلة ذاتها والتي تجمعه بنظيره فريق حرس الحدود والمقرر إقامتها على استاد السويس الجديد في الثامنة مساء الأربعاء المقبل الموافق الثامن والعشرين من مايو الجاري.

واستعاد المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري بعدما رفع رصيده إلى 39 نقطة، بينما تجمد رصيد البنك الأهلي عند النقطة 37 في المركز الخامس بجدول الترتيب.