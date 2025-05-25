شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير: راضٍ عن أداء الزمالك أمام بتروجت والجودة ستتحسن بعودة المصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى أحمد سمير مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رضاه عن الفوز على فريق بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم السبت في مسابقة الدوري الممتاز.

وقال مدرب الفريق بعد المباراة: "الفوز كان مهماً للغاية في هذه المرحلة، وحققنا العديد من المكاسب الفنية من هذا اللقاء".

وأضاف أحمد سمير: "أداء اللاعبين في المباراة مُرضٍ بالنسبة للجهاز الفني في ظل الظروف الحالية، ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق كعادته لاعب كبير ومؤثر وجميع زملائه يحبونه، ولكن جودة الفريق ستتحسن مع استعادة المصابين في الفترة المقبلة، ونًجهز كل اللاعبين بالشكل المطلوب قبل مواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر".

واختتم المدرب تصريحاته قائلاً: "بطولة كأس مصر مهمة جداً بالنسبة للزمالك ونستعد بالشكل المطلوب لحصد اللقب".

وفاز فريق الزمالك على نظيره بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الكلية الحربية في إطار مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 44 نقطة.