أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 24 - 5 - 2025

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 24 - 5 - 2025، العديد من الأحداث والأخبار المهمة على رأسها فوز الزمالك على بتروجت 3-1 فى الدورى وحسمه المركز الثالث، بينما تعادل بيراميدز 1-1 مع صن داونز فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا.

الزمالك يهزم بتروجت 3 - 1 ويرفع رصيده لـ44 نقطة

حقق فريق الزمالك الفوز على بتروجت بنتيجة 3 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، التي تجمعهما حاليًا على استاد الكلية الحربية في الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

بيراميدز يخطف تعادلا مثيرا أمام صن داونز فى ذهاب نهائى أبطال أفريقيا.. صور

تعادل فريق بيراميدز مع صن داونز بنتيجة 1 - 1 فى آخر دقيقة من الوقت بدل الضائع من المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد لوفتس فيرسفيلد فى بريتوريا، فى ذهاب نهائي دورى أبطال أفريقيا، وينتظر بيراميدز استضافة صن داونز فى مباراة الإياب يوم 1 من الشهر المقبل على استاد الدفاع الجوى.

وصل إلى قطر أحمد الكاس المدير الفني للمنتخب الوطني تحت 17 عاما، ووليد مهدي المدير الإداري للمنتخب، من أجل حضور قرعة المنتخب في كأس العالم والمقرر لها غدًا الأحد.

الأهلي يقدم إقرارا ضريبيا لـ"فيفا" والسلطات الأمريكية لمواجهة أزمة الضرائب قدّم مسئولو النادي الأهلي مستندات وخطابات رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والسلطات في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الحصول على استثناء لعدم تسديد الضرائب المُستحقة على مكافآة النادي من المشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية، حسب القانون الأمريكي انطلقت صباح اليوم ورشة العمل التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل تطوير مسابقات الناشئين في جميع المراحل العمرية والفئات والأقسام، وشارك في أعمال اليوم المسئولون عن قطاعات الناشئين بأندية القسمين الأول والثاني، فيما تمتد أعمال الورشة إلى الغد بحضور مسئولي الناشئين بأندية القسمين الثالث والرابع.

اطمأن الجهاز الفنى للنادى الأهلى، بقيادة عماد النحاس، على جاهزية كريم فؤاد لاعب الفريق وتعافيه من الإصابة بقطع فى الرباط الصليبى، وذلك بعد مشاركته فى المباراة الودية التى أقيمت أمس الجمعة باستاد مختار التتش بين عناصر لاعبي الفريق الأول ضد الشباب مواليد 2005 استعداداً لمواجهة فاركو.

كشف أشرف عز، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، عن نتائج الأشعة والفحوصات الطبية التي خضع لها محمد طارق لاعب الأبيض، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الأهلي في نهائي كأس الكؤوس الأفريقية.

أصدر مصطفى عزام، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، تميماً موجهاً إلى مديري الإدارات والمديرين الفنيين للمنتخبات والعاملين بالاتحاد، يمنع فيه التواصل المباشر مع هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، بسبب انشغاله المستمر وتعدد المهام الموكلة إليه.

خضع ثنائى فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز مهند لاشين وأحمد توفيق لكشف المنشطات بعد انتهاء مباراة صن داونز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتى أقيمت فى جنوب أفريقيا.