شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يستقر على رحيل ناسيمنتو نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو نادي الاتحاد السكندري على فسخ التعاقد مع البرتغالي فيليبي ناسيمنتو لاعب وسط الفريق بعد نهاية الموسم الحالي، في ظل عدم قناعة مسئولي زعيم الثغر والجهاز الفني بقدرات اللاعب البرتغالي.

وانضم ناسيمنتو إلى نادي الاتحاد في الصيف الماضي، عندما كان القبرصي بابافاسيليو مديرا فنيا لزعيم الثغر، حيث رشح اللاعب في الانضمام إلى زعيم قلعة الشاطبي قبل أن يرحل عن تدريب الفريق.

ولا يشارك ناسيمنتو مع الاتحاد السكندري بشكل منتظم، في ظل عدم قناعة الجهاز الفني بقيادة مجدي عبد العاطي في قدرات اللاعب.

واقترب الغاني مورو ساليفو لاعب وسط الاتحاد السكندري من الرحيل عن صفوف زعيم الثغر في نهاية الموسم المقبل، وانتهاء علاقته مع نادي الاتحاد.

وينتهي عقد مورو ساليفو مع الاتحاد السكندري بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل اللاعب لاتفاق مع ناديه على تجديد عقده حتى الآن.

وعلم ”الخليج 365” أن مورو ساليفو يحصل على عقد مالي كبير من نادي الاتحاد وقد يواجه صعوبة في تجديد عقده بسبب القيمة المالية العالية.

وتعادل فريق الاتحاد السكندري مع نظيره سموحة بدون أهداف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة السابعة من المرحلة الثانية لبطولة الدوري العام.

بهذه النتيجة، يحتل نادي الاتحاد السكندري المركز الخامس في جدول ترتيب مجموعة تفادي الهبوط برصيد 25 نقطة، فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 24 نقطة.