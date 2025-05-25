شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو: الزمالك تأثر كثيرا برحيل زيزو وسيكون إضافة للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

كشف البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني السابق للزمالك، أنه لم يتوقع الرحيل عن الزمالك والأمور تغيرت لأسباب غير فنية، مؤكدا: "وجدت نفسي خارج الفريق ، والإدارة والفريق لم يكن في حالة فنية جيدة، والكرة المصرية تتأثر أكثر بالجمهور واعتقد هذا هو سبب رحيلي".

وقال بيسيرو، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" على قناة أون سبورت: "من وجهة نظري أن الزمالك نادي عريق وكبير وكنت سعيد أنني دربت الزمالك وأحببت جمهوره، وأرى أن الكرة المصرية تتأثر بالجمهور بشكل كبير، وهذا هو سبب عدم استكمال مسيرتي، وليست لديّ إجابات كافية لأتحدث عن نهاية عقدي بهذه السرعة، وكانت لدينا فرص كثيرة لتعويض ما حدث، ولكن للأسف المصريين عاطفيون زيادة عن اللازم في تشجيعهم للكرة، وتأثير السوشيال ميديا تجعل الإدارة مضطرة لإرضاء الجمهور على حق المدرب واللاعبين، وليس الزمالك فقط ولكن في الفرق الكبيرة مثل الأهلي والزمالك".

وأضاف: "دربت الزمالك وقت قصير وخسرت مباراتين وحاولت أن أؤدي بأفضل طريقة، ولكن لم يكن لدي الإمكانيات الكافية لتحقيق الفوز في 7 مباريات، وحاولت أن ألعب بشكل إيجابي بطريقة ما، وإثبات المدرسة البرتغالية مع الفريق ولعبت أمام سيراميكا بشكل جيد، ولكن كما قلت المصريين عاطفيين ويمنحون الأهمية للجمهور والسوشيال ميديا أكثر من اللاعبين".

وتابع: "زيزو أثر كثيرا على الفريق وخسرنا لاعب بحجم كبير زيزو، ومنذ حديث السوشيال ميديا عنه لم يكن يلعب بشكل جيد أو بكامل تركيزه، وفزنا في مباراتين متتاليتين، وخسرنا مباراتين، وهناك أشخاص كانت تحاول التدخل لحل الأمور مثل ميدو، وكنا نحاول تقريب العلاقات مع اللاعبين".

واستطرد: "كان هناك محاولات من قبل الإدارة للإبقاء على زيزو، وكنت أتحدث معه خلال التدريبات للبقاء، ولكن كان هناك طرفا آخر يتحدث معه، وأرى أنه من افضل اللاعبين في الدوري المصري، وسيكون إضافة كبيرة للأهلي، ولو يرغب المصريون في الاستمرار عالميا، يجب ألا يكون زيزو لديه مثل هذه المشاكل التي يواجهها".

وأردف: "زيزو قدم كثيرا لنادي الزمالك وكان عضوا مهما بالنسبة للزمالك، وتحدثت كثيرا معه قبل الرحيل، وجلست معه بعد العودة للتدريبات واستمعت له، وكنت أتحدث بالبرتغالية والمترجم يتحدث بالإنجليزية، وما علمته أنه كان لديه مشكلة كبيرة، وحاولت إقناعه بالتجديد، وبعدها اضطررت إلى استبعاده من المشاركة في المباريات، وهذا القرار لم يكن شخصيا وإنما قرار إداري، وكان النادي لديه وجهة نظر أكبر من مصلحة اللاعب".

وأوضح بيسيرو: "كان هناك أمور إدارية لم أفهمها، ولكن كنت أحترم إدارة الزمالك، وزيزو لاعب جيد، ولكنه كان يرى أن مصلحته في الانتقال إلى الأهلي، ولكن كمدير فني كنت أحتاج أن يشارك معنا في الكونفدرالية وعدم وجوده في مباراة ستيلينبوش أثر علينا، وملف تجديد عقده أثر على تركيز اللاعب، وفي مصر يكون هناك صراع بين الأهلي والزمالك على التعاقد مع لاعبي المنافس".

وواصل: "ما تسبب في خروجنا من الكونفدرالية هو افتقار التركيز وبعض الأمور الفردية التي كلفتنا كثيرا، ولن استثني الإعلام والجمهور، لأن الجمهور يكون له شكل مختلف عن الحال في الدوري المصري، وهو أمر كنت أشعر به وكل الأمور كانت ضدنا، ولم يكن لدي اللاعبون الذين أحتاجهم، وغياب بعض اللاعبين مثل زيزو، ولو لعب باراة ستيلينبوش كان بإمكانه إحراز هدفين، ولكن الضغط الجماهيري والإعلامي أثر عليِ وعلى الفريق".

واختتم بيسيرو تصريحاته قائلا: "كل مدرب له مدرسة في التدريب، وكنت أرى أن الزمالك يعاني كثيرا في الشق الدفاعي، بعدما تابعت مبارياته قبل القدوم لتولي المهمة، ولكن اعتقد أن الزمالك يتعادل أكثر لأنه كان يدافع غير صحيح، ولكن بسبب عدم التركيز والضغوط الكثيرة من الجمهور، والجمهور نفسه يقيم والضغوط الجماهيرية كانت قوية على اللاعبين وكنت أهاجم جيدا، والمباراة التي خسرناها كانت 4 / 3، وكان بإمكاني الفوز ولعبنا مباراة جيدة، ومن يكون خارج البساط الأخضر يكون له وجهة نظر غير وجهة نظر المدرب".