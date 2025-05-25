شكرا لقرائتكم خبر عن أوسكار رويز يحذر الحكام من السوشيال ميديا ويُهدد بالشطب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أصدر أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، تعليمات للحكام بعدم التعرض لسياسات اتحاد الكرة أو اللجنة عبر وسائل التواصل الاجتماعى سواء فيس بوك أو إنستجرام.

وهدد أوسكار رويز الحكام بالإحالة للتحقيق والشطب فى حالة عدم الالتزام بهذه التعليمات لفرض الانضباط.

من ناحية أخرى، تُفاضل لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة أوسكار رويز، بين الثنائى محمود بسيوني ومحمد معروف لإدارة مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، المقرر لها 5 يونيو المقبل باستاد القاهرة.

وبلغ الزمالك النهائي بعد سلسلة انتصارات حاسمة، بدأها بالفوز على أبو قير للأسمدة (2-0)، ثم التفوق على مودرن سبورت (2-1)، وتخطي سموحة (4-2)، قبل أن يحسم مواجهة سيراميكا فى نصف النهائي (2-1).

أما بيراميدز، الذي يسعى لتأكيد هيمنته على البطولة، فقد بدأ مشواره بانتصار كبير على المنصورة (3-0)، تلاه فوز على المقاولون العرب (2-0)، ثم إنبي (2-1)، قبل أن يحقق فوزًا عريضًا على البنك الأهلي (4-0) في نصف النهائي.