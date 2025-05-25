شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 24 - 5 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 24 - 5 - 2025، العديد من الأحداث والأخبار المهمة على رأسها فوز الزمالك على بتروجت 3-1 فى الدورى وحسمه المركز الثالث، بينما اشتعلت المنافسة على المركز الرابع بالدورى بعد فوز المصرى وسيراميكا وخسارة البنك الأهلى.

الزمالك يهزم بتروجت 3 - 1 ويرفع رصيده لـ44 نقطة

بيراميدز يخطف تعادلا مثيرا أمام صن داونز فى ذهاب نهائى أبطال أفريقيا.. صور

تعادل فريق بيراميدز مع صن داونز بنتيجة 1 - 1 فى آخر دقيقة من الوقت بدل الضائع من المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد لوفتس فيرسفيلد فى بريتوريا، فى ذهاب نهائي دورى أبطال أفريقيا، وينتظر بيراميدز استضافة صن داونز فى مباراة الإياب يوم 1 من الشهر المقبل على استاد الدفاع الجوى.