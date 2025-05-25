شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف بدوى يحصد فضية سباق 110 متر حواجز فى بطولة قبرص لألعاب القوى والان مع تفاصيل الخبر

نجح يوسف بدوي بطل مصر والعرب وأفريقيا بمنتخب ألعاب القوى، في حصد الميدالية الفضية في سباق 110 متر حواجز ضمن منافسات ملتقى قبرص الدولي، مؤكدا تفوقه وقدرته على مواصلة مسيرة التفوق خلال الفترة القادمة.

من جانبه حرص العميد حاتم فوده رئيس مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى تهنئة البطل يوسف بدوي، مشيدا بإنجاز اللاعب وحصده فضية السباق.

كما طالبه رئيس اتحاد ألعاب القوى بمضاعفة الجهد والتركيز في التدريبات، لافتا إلى أن الفترة الراهنة تتطلب تعظيم فرص التألق وزيادة معدلات الطموح رغبة في اعتلاء منصات التتويج أفريقيا وعالميا وأولمبيا، حيث نستهدف اقتناص ميدالية تاريخية في لوس أنجلوس.

وأضاف فودة، إن مصر تمتلك إرثًا عريقًا في ألعاب القوى، وأن الخطة الحالية هي امتداد لرؤية الدولة لصناعة أبطال المستقبل.

كانت بسنت حميدة لاعبة المنتخب قد حققت برونزية ملنقى اورلين ببولندا، بينما توجت إسراء عويس بذهبية بطولة قبرص الدولية.