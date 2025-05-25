شكرا لقرائتكم خبر عن صراع المربع الذهبى يشتعل قبل الجولة الأخيرة.. 3 فرق يراودها حلم الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتعلت المنافسة على المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى المصرى قبل الجولة التاسعة والأخيرة ، وتحديدا بين فرق البنك الأهلى و سيراميكا والمصرى البورسعيدى فى ظل التقارب بينهم فى النقاط.

ويمتلك المصرى حاليا 39 نقطة فى المركز الرابع بعد الفوز على البنك الأهلى، بينما يأتى سيراميكا فى المركز الخامس برصيد 37 نقطة بعد الفوز على حرس الحدود ، ويحل البنك الأهلى فى المركز السادس بنفس الرصيد 37 نقطة، ليشتعل الصراع قبل الجولة الأخيرة على بطاقة المشاركة فى الكونفدرالية الأفريقية.

ويواجه المصرى فى الجولة الأخيرة نظيره حرس الحدود وفى حالة الفوز سيحسم المركز الرابع رسميا والمشاركة فى الكونفدرالية فى النسخة القادمة مع الزمالك، بينما يلتقى البنك الأهلى مع بتروجت ويحتاج للفوز أيضا وخسارة المصرى من أجل الفوز بالمركز الرابع وفى حالة فوز البنك الأهلى وتعادل المصرى تحسم المواجهات المباشرة الموقف.

ويواجه سيراميكا نظيره بيراميدز ويحتاج للفوز وخسارة المصرى والبنك الأهلى لانتزاع المركز الرابع أما فى حالة الخسارة أو التعادل تنتهى آماله تماما فى المنافسة، وفى حالة تساويه فى النقاط مع البنك الأهلى تحسم المواجهات المباشرة الموقف.

فيما حقق فريق الزمالك الفوز على بتروجت بنتيجة 3 - 1 فى المباراة التى جمعتهما ، السبت، التي جمعهما حاليًا على استاد الكلية الحربية في الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل أهداف المباراة، رشاد المتولى لاعب بتروجت فى الدقيقة 25، وفى الدقيقة 30 سجل حسام عبد المجيد هدف التعادل للزمالك، وسجل شيكابالا أول أهدافه فى الدورى بالدقيقة 90.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 44 فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى، فيما يتجمد رصيد بتروجت عند النقطة 26 فى المركز الثامن.