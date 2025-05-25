شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات السبت 24 / 5 / 2025 والان مع تفاصيل الخبر

أقيمت اليوم السبت 24 / 5 / 2025، 3 مباريات في افتتاح الجولة الثامنة من المرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز، الأولى جمعت الزمالك مع بتروجت، والثانية المصري مع البنك الأهلي، والثالثة جمعت سيراميكا مع حرس الحدود.

وضمن الزمالك التواجد في المركز الثالث والمشاركة في الكونفدرالية بالموسم المقبل، بعد الفوز على بتروجت وتوسيع الفارق مع أقرب منافسيه إلى 4 نقاط مع تبقي جولة واحدة فقط.

وجاء ترتيب الدوري المصري بعد مباريات السبت كالتالي:



جدول ترتيب الدوري

الزمالك يهزم بتروجت 3 - 1 ويؤمن المركز الثالث بالدوري العام

حقق فريق الزمالك الفوز على بتروجت بنتيجة 3 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، التي تجمعهما حاليًا على استاد الكلية الحربية في الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل أهداف المباراة، رشاد المتولى لاعب بتروجت فى الدقيقة 25، وفى الدقيقة 30 سجل حسام عبد المجيد هدف التعادل للزمالك، وسجل شيكابالا أول أهدافه فى الدورى بالدقيقة 90.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 44 فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى، فيما يتجمد رصيد بتروجت عند النقطة 26 فى المركز الثامن.

سيراميكا يهزم حرس الحدود بثنائية ويشعل المنافسة على المربع الذهبى

حقق فريق سيراميكا الفوز على حرس الحدود بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذا الفوز ارتفع رصيد سيراميكا إلى 37 نقطة في المركز الخامس بجدول الدوري ويشعل المنافسة على المربع الذهبي بعدما قلص الفارق مع المصري صاحب المركز الرابع إلى نقطة واحدة، فيما توقف رصيد حرس الحدود عند 24 في المركظ التاسع والأخير في مجموعة المنافسة على لقب الدوري.

المصرى يهزم البنك الأهلى بهدف قاتل ويقفز للمركز الرابع بجدول الدورى

حقق فريق المصرى فوزا قاتلا على البنك الأهلى بهدف نظيف، فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع سجله سيرجى أكا فى المباراة التى جرت بينهما اليوم فى الجولة الثامنة من مرحلة الحسم بالدورى المصرى.

بهذه النتيجة رفع المصرى رصيده إلى 39 نقطة فى المركز الرابع، بينما تجمد البنك الأهلى عند 37 نقطة.