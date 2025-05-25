شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: هناك مفاوضات لتجديد عقد عبد الله السعيد.. وغيابه عن التدريبات لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

أشاد أحمد حسام "ميدو"، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، بدور عبدالله السعيد، لاعب الفريق، مشددا على أنه محترف ونموذج لجميع اللاعبين الشباب.

وقال ميدو، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة الزمالك: "عبد الله السعيد لاعب محترف جدا داخل وخارج الملعب، وهو كان يشعر باستياء بسبب الشائعات التي تتردد خلال الفترة الماضية، وهي غيابه عن المعسكر بسبب الإصابة التي يعاني منها، ونتمنى تجديد عقده مع الزمالك وهناك مفاوضات جارية معه".

وأضاف: "لاعبو الفريق قريبون من بعض عكس ما يتردد، ويدركون مدى أهمية الفوز بكأس مصر، والفوز على بتروجت يمنح اللاعبين ثقة كبيرة قبل نهائي الكأس".

واستطاع الزمالك العودة للانتصارات اليوم بعد فوزه على بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن فعاليات الجولة الثامنة لمسابقة دورى نايل.