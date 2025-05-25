شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: أيمن الرمادى سر الفوز على بتروجت.. وهذه حقيقة رحيله عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أكد أحمد حسام "ميدو"، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، أن الفريق حقق فوزا مهما للغاية رغم النقص العددي بسبب الغيابات، بعد فوزه اليوم على بتروجت فى الجولة الثامنة من الدور الثانى لمسابقة دورى نايل.

وقال ميدو، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبوالعلا، على قناة نادي الزمالك: "أيمن الرمادي له دور كبير في فوز الزمالك اليوم أمام بتروجت، وهناك جمل فنية وتكتيكية ظهرت في الملعب، وهنا يجب أن أشيد بدور المدير الفني".

وأضاف: "بصمات أيمن الرمادي ظهرت على أداء اللاعبين ونحترمه جدا وندعمه خلال الفترة المقبلة وجهاز المعاون، وهو مدير فني محترم وقدير، ولا يوجد تفكير في رحيله على الإطلاق، وتولى المهمة في توقيت صعب وهو مستمر".