شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحقق أول فوز تحت قيادة أيمن الرمادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الزمالك، الفوز الأول تحت قيادة أيمن الرمادى المدير الفنى الذى تولى المهمة بعد رحيل البرتغالى جوزيه بيسيرو، حيث فاز الفارس الأبيض على بتروجت بنتيجة 3 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، التي تجمعهما حاليًا على استاد الكلية الحربية في الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل أهداف المباراة، رشاد المتولى لاعب بتروجت فى الدقيقة 25، وفى الدقيقة 30 سجل حسام عبد المجيد هدف التعادل للزمالك، وسجل شيكابالا أول أهدافه فى الدورى بالدقيقة 90.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 44 فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى، فيما يتجمد رصيد بتروجت عند النقطة 26 فى المركز الثامن.

أيمن الرمادى قاد الزمالك فى 3 مباريات، حيث تعادل مع سيراميكا بنتيجة 2 - 2، ثم خسر من بيراميدز بهدف دون رد، وفى الأخير حقق الفوز على بتروجت بثلاثية، ليؤمن المركز الثالث.

فى الوقت ذاته، شهدت مباراة بتروجت عودة مشاركة محمود شيكابالا بعد غياب طويل، ونجح الفهد الأسمر فى تسجيل هدف بطريقته المعتادة بعد تسديدة بالقدم اليسرى.