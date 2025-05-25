شكرا لقرائتكم خبر عن المعتصم سالم: أتمنى أن تتم مراعاة بيراميدز.. ولا بد من تأجيل مباراة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المعتصم سالم مساعد المدير الرياضي بنادي بيراميدز، أن الفريق السماوي حقق نتيجة جيدة بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام صنداونز في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن الفريق مختلف الموسم الحالي ولم يهتز برغم استقبال الهدف الأول من المنافس، واستطاع العودة بنتيجة جيدة في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وقال سالم، فى تصريحات تليفزيونية: بيراميدز قدم مستوى جيدا واستطاع الدفاع بقوة، واغلاق كافة الطرق، والسيطرة على مفاتيح لعب صن داونز، وكان الفريق في قمة مستواه خلال الشوط الأول، واللاعبون بذلوا مجهودًا كبيرًا، ونتمنى التوفيق في لقاء الإياب.. والتاريخ يتذكر البطل فقط، ولا يتذكر أحد صاحب المركز الثاني.

وأضاف: بيراميدز تعرض لضغوط بدنية كبيرة في رحلة جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز، والفريق يعود غدًا ويتدرب الاثنين ثم يسافر في اليوم التالي لمواجهة سيراميكا، لذلك هناك ضغط بدني كبير، ونتمنى تأجيل اللقاء الختامي في بطولة الدوري المصري.

وتابع: بيراميدز يخوض مواجهات هامة للغاية، خصوصا دوري أبطال إفريقيا وهي بطولة مؤهلة لـ انتركونتينال وكأس عالم للأندية والسوبر الإفريقي، لذلك نتمنى الاهتمام بالنادي وطلباته الحالية.

واستطرد: الأهلي والزمالك ناديين كبيرين، وأتمنى أن تتم مراعاة بيراميدز، وأهمية المواجهة النهائية مع صنداونز، خصوصا أن دوري الأبطال بطولة كبيرة للغاية.

واختتم المعتصم سالم تصريحاته قائلا: لم نحسم موقفنا حتى الآن من لقاء سيراميكا، ولم يكن هذا الأمر محل اهتمام كبير قبل مواجهة صن داونز.