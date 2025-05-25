شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة الزمالك وبتروجت فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح فريق الزمالك، فى تحقيق الفوز الأول تحت قيادة أيمن الرمادى المدير الفنى الذى تولى المهمة بعد رحيل البرتغالى جوزيه بيسيرو، حيث فاز الفارس الأبيض على بتروجت بنتيجة 3 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، التي تجمعهما حاليًا على استاد الكلية الحربية في الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل أهداف المباراة، رشاد المتولى لاعب بتروجت فى الدقيقة 25، وفى الدقيقة 30 سجل حسام عبد المجيد هدف التعادل للزمالك، وسجل شيكابالا أول أهدافه فى الدورى بالدقيقة 90.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 44 فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى، فيما يتجمد رصيد بتروجت عند النقطة 26 فى المركز الثامن.