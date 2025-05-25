شكرا لقرائتكم خبر عن قائد سلة الأهلى: جاهزون لمواجهة الاتحاد.. وأوجستى تحدث معنا عن أخطاء نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

أكد سيف سمير، كابتن الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، جاهزية الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري في نهائي بطولة دوري السوبر والمقام بنظام Best Of 5 على صالة الشباب والرياضة.

وقال سيف سمير، في تصريحات له، جاهزون لمواجهة الاتحاد في سلسلة مباريات النهائي، بالتأكيد ستكون صعبة ولكننا مستعدون وسنقاتل في النهائي من أجل التتويج بلقب دوري السوبر.

وأضاف: قدمنا مباريات قوية أمام الزمالك في سلسلة نصف نهائي دوري السوبر، واستمتعنا بأجواء نصف النهائي، وخاصة المباراة الأخيرة، وأثبتنا أن هدفنا هو اللقب فقط.

وتابع: تنتظرنا مباريات قوية أمام الاتحاد السكندري، وأوجستي بوش المدير الفني تحدث معنا بشأن أخطائنا في نهائي الكأس أمام الاتحاد، وهدفنا استعادة لقب الدوري.

واختتم سيف: نشكر جماهير الأهلي على دعمهم لنا ومساندتهم طوال الموسم، كنا نتمنى تواجد الجماهير في النهائي، وسنتوج باللقب من أجل الاحتفال مع الجماهير.