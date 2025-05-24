دورة جنيف: ديوكوفيتش يحرز لقبه المئة في مسيرته

الرياص - اسماء السيد - جنيف : أحرز الصربي نوفاك ديوكوفيتش لقبه الرقم مئة في مسيرته بتتويجه بطلا لدورة جنيف في كرة المضرب (250 نقطة) إثر تغلبه على البولندي هوبرت هوركاتش 7 5 و6 7 (2 7) و7 6 (7 2) السبت في المباراة النهائية.

وبات ديوكوفيتش (38 عاما) ثالث لاعب في التاريخ يبلغ حاجز المئة لقب بعد الأميركي جيمي كونورز (109) والسويسري روجيه فيدرر (103)، كما أن اللقب هو الأول لديوكوفيتش منذ تتويجه بذهبية مسابقة كرة المضرب في الألعاب الأولمبية في باريس الصيف الماضي.

ودخل ديوكوفيتش المباراة بعد ان خرج مبكرا من مشاركتيه في دورتين اقيمتا على ملاعب ترابية استعدادا لبطولة رولان غاروس التي تنطلق الاحد، فسقط عند الحاجز الاول في مونتي كارلو امام التشيلي اليخاندرو تابيلو ثم في الدور ذاته امام الإيطالي ماتيو أرنالدي في دورة مدريد.

وقرر ديوكوفيتش المشاركة في دورة جنيف من اجل الاستعداد لرولان غاروس حيث يسعى الى احراز لقبه الكبير الخامس والعشرين والانفراد بالرقم القياسي في فئتي الرجال والسيدات حيث يتقاسم الرقم حاليا مع الاسترالية مارغريت كورت.

ويفتتح الصربي مشواره في البطولة الفرنسي بمواجهة الاميركي ماكينزي ماكدونالد.

ونجح هوركاتش في حسم المجموعة الاولى في صالحه من خلال كسر ارسال ديوكوفيتش في الشوط الثاني عشر.

وفرض التعادل نفسه في المجموعة الثانية فخاض اللاعبان جولة فاصلة انهاها ديوكوفيتش بسهولة 7 2.

وتقدم هوركاتش 2 0 في مطلع المجموعة الثالثة لكن الصربي رد التحية في الشوط السابع ثم فاز بالمباراة بعد جولة فاصلة انتهت لصالحه 7 2 ايضا.

وأقر ديوكوفيتش "كان يتعين علي الكفاح. كان أقرب مني الى الفوز لكني لم استسلم واعتقد انه خسر ارسال من تلقاء ذاته" في اشارة الى اهدار البولندي فرصة التقدم 5 3 والارسال في حوزته.