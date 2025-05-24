شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحدد موعد انتظام الصفقات الجديدة بعد مباراة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

يحدد مسئولو النادي الأهلي موعد انتظام الصفقات الجديدة في تدريبات الفريق الأحمر، استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية، عقب انتهاء مباراة فاركو يوم الأربعاء المقبل في ختام مشوار الأهلي ببطولة الدوري.

ونجح الأهلي في التعاقد مع كل من: محمود تريزيجيه وحمدي فتحي ومحمد علي بن رمضان وأحمد مصطفى زيزو ومحمد أحمد سيحا، وسيحدد موعد انتظام الخماسي في تدريبات الأهلي بعد الانتهاء من مباراة فاركو.

ويخوض تريزيجيه وبن رمضان آخر مباراة لهما مع ناديي الريان القطري وفرينكفاروزي القطري، وبعدها يعلن الأهلي التعاقد معهما.

ويستعيد فريق الأهلى، بقيادة عماد النحاس، جهود نجميه يحيى عطية الله وعمر كمال عبد الواحد فى مباراة فاركو المقبلة بالدوري بعد تعافيهما من الإصابة.

وشارك ثنائى الأهلى فى ودية الفريق الأول أمام شباب 2005 والتى أقيمت أمس، الجمعة، باستاد مختار التتش ليعلنا جاهزيتهما لتدعيم قائمة المارد الأحمر أمام فاركو.

وغاب يحيى عطية الله عن مباريات الأهلى بسبب الإصابة بشد فى العضلة الخلفية، فيما عانى عمر كمال عبد الواحد من كدمة شديدة بالركبة.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة فاركو فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز.