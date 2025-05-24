شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عبد المجيد أفضل لاعب فى مباراة الزمالك وبتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل حسام عبد المجيد مدافع الزمالك على جائزة أفضل لاعب فى مباراة فريقه أمام بتروجت، التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد الكلية الحربية في الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

حقق فريق الزمالك الفوز على بتروجت بنتيجة 3 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، التي تجمعهما حاليًا على استاد الكلية الحربية في الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل أهداف المباراة، رشاد المتولى لاعب بتروجت فى الدقيقة 25، وفى الدقيقة 30 سجل حسام عبد المجيد هدف التعادل للزمالك، وسجل شيكابالا أول أهدافه فى الدورى بالدقيقة 90.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 44 فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى، فيما يتجمد رصيد بتروجت عند النقطة 26 فى المركز الثامن.