شكرا لقرائتكم خبر عن أوجستى: الأهلى استعد بشكل قوى لمواجهة الاتحاد.. وهدفنا الفوز بدورى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

أكد أوجستي بوش، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، أن الفريق استعد بشكل جيد وقوي لمواجهة الاتحاد السكندرى غدًا في أولى مباريات نهائي بطولة دوري السوبر التي تقام بنظام Best of 5 وتستضيفها صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وقال أوجستي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي، إن هدف الفريق الرئيسي تقديم مباريات قوية من أجل حصد لقب دوري السوبر٠

وأضاف: إننا سنواجه فريقًا قويًّا ولكننا مستعدون بقوة من أجل استعادة لقب الدوري لإسعاد جماهير النادي الأهلي.

ويلتقي «رجال سلة الأهلي» نظيره الاتحاد السكندري غدًا في أولى مباريات نهائي دوري السوبر الساعة السادسة مساء على صالة الشباب والرياضة، على أن تقام المباراة الثانية يوم الثلاثاء القادم، وتقام المباراة الثالثة يوم الخميس القادم، وفي حالة اللجوء للمباراة الرابعة ستقام يوم السبت 31 من الشهر الجاري، وفي حالة تعادل الفريقين يتم لعب مباراة خامسة ستقام يوم 1 يونيو المقبل.