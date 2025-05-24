شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يهزم حرس الحدود بثنائية ويشعل المنافسة على المربع الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

حقق فريق سيراميكا الفوز على حرس الحدود بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذا الفوز ارتفع رصيد سيراميكا إلى 37 نقطة في المركز الخامس بجدول الدوري ويشعل المنافسة على المربع الذهبي بعدما قلص الفارق مع المصري صاحب المركز الرابع إلى نقطة واحدة، فيما توقف رصيد حرس الحدود عند 24 في المركظ التاسع والأخير في مجموعة المنافسة على لقب الدوري.

أحرز رجب نبيل هدف التقدم لفريق سيراميكا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من متابعته لركنية لعبها محمد رضا بوبو ولعبها رأسية في الزاوية اليمنى لمرمى حرس الحدود. وعزز محمود زلاكة تقدم سيراميكا بعد تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 59 من عمر المباراة، ليترجم سيطرة فريقه إلى هدف ثاني، قبل أن ينتهي اللقاء بفوز سيراميكا بثنائية نظيفة.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: أحمد بلحاج - محمد عادل - محمد رضا بوبو - اسلام عيسى - محمود زلاكة.

خط الهجوم: مروان عثمان.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد كوكو - حسين السيد - يوسف عفيفي - عمرو قلاوة - محمد صادق - محمد توني - مازن ياسر - أيمن موكا - حسين حسني.

فيما جاء تشكيل حرس الحدود كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الزنفلي.

خط الدفاع: إسلام أبو سليمة – محمد الدغميمي – مؤمن عوض

خط الوسط: محمد مجلي – محمد سامي – فوزي الحناوي – إيزي إيميكا

خط الهجوم: محمود ممدوح – حازم العسكري