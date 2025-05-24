شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يهزم البنك الأهلى بهدف قاتل ويقفز للمركز الرابع بجدول الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق المصرى فوزا قاتلا على البنك الأهلى بهدف نظيف، فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع سجله سيرجى أكا فى المباراة التى جرت بينهما اليوم فى الجولة الثامنة من مرحلة الحسم بالدورى المصرى.

بهذه النتيجة رفع المصرى رصيده إلى 39 نقطة فى المركز الرابع، بينما تجمد البنك الأهلى عند 37 نقطة.

محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي ، باهر المحمدي ، محمد هاشم، عمرو سعداوي لخط الدفاع.

محمد مخلوف، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط.

ميدو جابر ، كريم بامبو ، عبد الرحيم دغموم كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

البدلاء : عصام ثروت ، محمد دبش ، حسن علي ، أحمد علي عامر، حسين فيصل ، خالد الغندور ، فخر الدين بن يوسف، جون ايبوكا ، بابا بادجي.

فيما جاء تشكيل البنك الأهلى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع : أمير مدحت، إسحاقو يعقوبو، هشام صلاح، محمد عبد الغني، داو سيريل.



خط الوسط : سعيدو سيمبوري، محمد فتحي، محمد إبراهيم.

خط الهجوم: أحمد ريان، ياو أنور.

ويجلس على مقاعد البدلاء: عبد العزيز البلعوطي ، حسن أحمد، محمد بسيوني، سيرجي أكا، خالد عبد الشافي، سيد نيمار، جريندو ، أحمد مدبولي، وأحمد سعيد.