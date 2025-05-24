شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم بتروجت 3 - 1 ويؤمن المركز الثالث بالدوري العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الزمالك الفوز على بتروجت بنتيجة 3 - 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، التي تجمعهما حاليًا على استاد الكلية الحربية في الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل أهداف المباراة، رشاد المتولى لاعب بتروجت فى الدقيقة 25، وفى الدقيقة 30 سجل حسام عبد المجيد هدف التعادل للزمالك، وسجل شيكابالا أول أهدافه فى الدورى بالدقيقة 90.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 44 فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى، فيما يتجمد رصيد بتروجت عند النقطة 26 فى المركز الثامن.

بتروجت قام بالضغط العالى على لاعبى الزمالك مع بداية المباراة، فى الوقت الذى يسعى فيه لاعبو الفارس الأبيض لاختراق الخطوط بحثًا عن هدف التقدم، ومع مرور أول ربع ساعة بدأ الزمالك يهدد مرمى بتروجت بقوة.

وفى الدقيقة 25 سجل رشاد المتولى هدف التقدم لبتروجت وتدخل حكم الفار ليؤكد صحة الهدف، وفى الدقيقة 27 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح حسام أشرف لاعب الزمالك، سجل منها حسام عبد المجيد هدف التعادل فى الدقيقة 30.

مع بداية الشوط الثانى دفع أيمن الرمادى بعبد الله السعيد بدلاً من سيف جعفر، وفى الدقيقة 50 سجل أحمد عبد الرحيم إيشو هدف التقدم للزمالك، بعدها دفع الرمادى بمحمود شيكابالا بدلاً من إيشو.

وبعدها واصل بتروجت الضغط بحثًا عن هدف التعادل مع الزمالك وتصدى محمد صبحى لأكثر من فرصة خطيرة، وفى الدقيقة 90 سجل محمود شيكابالا الهدف الثالث لفريقه بطريقته المعتادة بعد تسدسدة بالقدم اليسرى.

وفى الوقت الضائع حصل مصطفى شلبي على البطاقة الصفراء الثانية "طرد".

جاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمى : محمد صبحي، خط الدفاع: محمد حمدي – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – عمر جابر، خط الوسط: محمد شحاتة – سيف جعفر – أحمد فتوح – أحمد عبد الرحيم "إيشو"، خط الهجوم : مصطفى شلبي – حسام أشرف.

وتواجد على مقاعد البدلاء: محمد عواد ومصطفى الزناري وصلاح مصدق وأحمد حسام ومحمد السيد وأحمد حمدي وعبد الله السعيد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأيمن أمير عبد العزيز.

وضم تشكيل بتروجت كلاً من: جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: عمر صلاح، خط الدفاع: محمود شديد - هادي رياض – خالد أبو زيادة - عبد العزيز سيد، خط الوسط: رشاد المتولي - حامد حمدان - محمد علي عكاشة، خط الهجوم: بدر موسى - إسماعيل بامبا - جبريل شيكودي.

وتواجد على مقاعد البدلاء: محمد خليفة وإسلام عبد الله وأحمد غنيم ومحمد دودو وكليتشي شميزي وأحمد فاروق وإيمانويل لاكي وأدهم حامد وإسلام هشام.