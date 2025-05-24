شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب سيدات السلة 3×3 يتأهل إلى نهائيات تصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

تأهل منتخب مصر لكرة السلة 3×3 للسيدات، إلى نهائيات تصفيات بطولة كأس العالم، في دور المجموعات بالتصفيات المقامة في أذربيجان، خلال الفترة من 24 إلى 25 مايو الجاري.

جاء تأهل منتخب مصر بعد الفوز على لاتفيا بنتيجة 17-13، بينما خسر أمام أذربيجان بنتيجة 14/12.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني، بطولة (1) WOMEN SERIES المقامة في أذربيجان أيضًا، خلال الفترة من 26 إلى 27 مايو الجاري.

وتضم قائمة منتخب مصر أربعة لاعبات كما يلي: هالة شعراوي، نادين السلعاوي، رنيم الجداوي، نورهان فؤاد.