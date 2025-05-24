شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم سكر يُجرى جراحة الرباط الصليبى غدا ويغيب 6 أشهر عن الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

يُجري حاتم سكر ظهير أيسر النادي الإسماعيلي، جراحة الرباط الصليبي غدا الأحد، بأحد مستشفيات القاهرة، بعد تعرضه للإصابة بقطع الرباط الصليبي خلال مشاركته مع الدراويش أمام مودرن سبورت في دوري nile.

وكشف الدكتور مجدي الباز طبيب الإسماعيلي، أن حاتم سكر يحتاج 6 أشهر على الأقل من أجل العودة مرة أخرى للملاعب بعد إجراء عملية الرباط الصليبي.

وتعاقد الإسماعيلي مع حاتم سكر في صفقة انتقال حر في يناير 2024 بعد رحيله عن الزمالك، بناء على طلب الراحل إيهاب جلال.

من ناحية أخرى يختتم فريق الإسماعيلى بقيادة تامر مصطفى اليوم السبت استعداداته لمواجهة الجونة المقرر لها الثامنة مساء غد الأحد على استاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة الثامنة من مرحلة حسم الدوري المصري.

ويخوض الدراويش مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن تامر مصطفى قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق بفندق النادى.

وقررت الرابطة بعد اتفاق الأندية إلغاء الهبوط في الدوري المصري الموسم الجاري، وصعود 3 من دوري المحترفين على أن يهبط 4 فرق الموسم المقبل.