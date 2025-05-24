شكرا لقرائتكم خبر عن إيشو يتقدم للزمالك أمام بتروجت بالهدف الثانى في الدقيقة 49 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن أحمد "إيشو" لاعب فريق الزمالك من تسجيل الهدف الثانى بمرمى بتروجيت في الدقيقة 49 من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد الكلية الحربية ضمن الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز "دورى نايل". وخاض فريق الزمالك بقيادة أيمن الرمادى المباراة بتشكيل يضم كل من : حراسة المرمى : محمد صبحي. خط الدفاع: محمد حمدي – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – عمر جابر. خط الوسط : محمد شحاتة – سيف جعفر – أحمد فتوح – أحمد عبد الرحيم "إيشو". خط الهجوم : مصطفى شلبي – حسام أشرف. بينما جاء تشكيل فريق بتروجيت بقيادة السيد عيد كالتالى : حراسة المرمى: عمر صلاح. خط الدفاع: محمود شديد - هادي رياض – خالد أبو زيادة - عبد العزيز سيد. خط الوسط: رشاد المتولي - حامد حمدان - محمد علي عكاشة. خط الهجوم: بدر موسى - إسماعيل بامبا - جبريل شيكودي.

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