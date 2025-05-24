شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يتقدم على حرس الحدود بلدغة رجب نبيل في الوقت الضائع للشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

انتهى الشوط الأول من مباراة سيراميكا أمام حرس الحدود بتقدم الأول بهدف نظيف، في المباراة التي تجمعهما اليوم السبت على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز رجب نبيل هدف التقدم لفريق سيراميكا في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من متابعته لركنية لعبها محمد رضا بوبو ولعبها رأسية في الزاوية اليمنى لمرمى حرس الحدود.

وجاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: أحمد بلحاج - محمد عادل - محمد رضا بوبو - اسلام عيسى - محمود زلاكة.

خط الهجوم: مروان عثمان.

وتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: محمد كوكو - حسين السيد - يوسف عفيفي - عمرو قلاوة - محمد صادق - محمد توني - مازن ياسر - أيمن موكا - حسين حسني.

فيما جاء تشكيل حرس الحدود كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الزنفلي.

خط الدفاع: إسلام أبو سليمة – محمد الدغميمي – مؤمن عوض

خط الوسط: محمد مجلي – محمد سامي – فوزي الحناوي – إيزي إيميكا

خط الهجوم: محمود ممدوح – حازم العسكري