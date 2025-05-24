شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى والمصرى يتعادلان سلبيا فى الشوط الأول بدورى NILE والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريقا البنك الأهلى والمصرى سلبيا فى الشوط الأول من عمر المباراة المقامة بينهما حاليا، ضمن مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز (مجموعة اللقب).

بدأ المصرى المباراة بتشكيل يضم، محمود جاد لحراسة المرمى، وكريم العراقي ، باهر المحمدي ، محمد هاشم، عمرو سعداوي لخط الدفاع.

محمد مخلوف، محمود حمادة كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط.

ميدو جابر ، كريم بامبو ، عبد الرحيم دغموم كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

البدلاء : عصام ثروت ، محمد دبش ، حسن علي ، أحمد علي عامر، حسين فيصل ، خالد الغندور ، فخر الدين بن يوسف، جون ايبوكا ، بابا بادجي.

فيما جاء تشكيل البنك الأهلى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع : أمير مدحت، إسحاقو يعقوبو، هشام صلاح، محمد عبد الغني، داو سيريل.

خط الوسط : سعيدو سيمبوري، محمد فتحي، محمد إبراهيم.

خط الهجوم: أحمد ريان، ياو أنور.

ويجلس على مقاعد البدلاء: عبد العزيز البلعوطي ، حسن أحمد، محمد بسيوني، سيرجي أكا، خالد عبد الشافي، سيد نيمار، جريندو ، أحمد مدبولي، وأحمد سعيد.