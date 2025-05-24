شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات عملية لحكام القاهرة تحت إشراف أوسكار رويز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، تدريبا عمليا لحكام القاهرة اليوم، السبت، على أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمشاركة 19 حكما للساحة و11 مساعدا في إطار خطته لمتابعة جميع الحكام والوقوف على مستواهم باستمرار ومنح الفرصة للحكام المميزين.

ركز أوسكار رويز خلال التدريب العملى لحكام القاهرة على كيفية التحرك واتخاذ القرار وقراءة الملعب، وتعمد رويز أن يقام التدريب فى أجواء حارة فى ظل ارتفاع درجات الحرارة اليوم.

من ناحية أخرى، تُفاضل لجنة الحكام باتحاد الكرة، برئاسة أوسكار رويز، بين الثنائى محمود بسيوني ومحمد معروف لإدارة مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، المقرر لها 5 يونيو المقبل باستاد القاهرة.

وبلغ الزمالك النهائي بعد سلسلة انتصارات حاسمة، بدأها بالفوز على أبو قير للأسمدة (2-0)، ثم التفوق على مودرن سبورت (2-1)، وتخطي سموحة (4-2)، قبل أن يحسم مواجهة سيراميكا فى نصف النهائي (2-1).

أما بيراميدز، الذي يسعى لتأكيد هيمنته على البطولة، فقد بدأ مشواره بانتصار كبير على المنصورة (3-0)، تلاه فوز على المقاولون العرب (2-0)، ثم إنبي (2-1)، قبل أن يحقق فوزًا عريضًا على البنك الأهلي (4-0) في نصف النهائي.