شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. بتروجت يتقدم والزمالك يتعادل بعد 5 دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 30 دقيقة من عمر مباراة بتروجت والزمالك، التي تجمعهما حاليًا على استاد الكلية الحربية في الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز، وأصبحت النتيجة تعادل بين الفريقين بهدف لكل منهما.

بتروجت قام بالضغط العالى على لاعبى الزمالك مع بداية المباراة، فى الوقت الذى يسعى فيه لاعبو الفارس الأبيض لاختراق الخطوط بحثًا عن هدف التقدم، ومع مرور أول ربع ساعة بدأ الزمالك يهدد مرمى بتروجت بقوة.

فى الدقيقة 25 سجل رشاد المتولى هدف التقدم لبتروجت وتدخل حكم الفار ليؤكد صحة الهدف، وفى الدقيقة 27 احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح حسام أشرف لاعب الزمالك، سجل منها حسام عبد المجيد هدف التعادل فى الدقيقة 30.

الزمالك يدخل المباراة محتلاً المركز الثالث برصيد 41 نقطة، فيما يحتل بتروجت المركز الثامن برصيد 26 نقطة.

جاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمى : محمد صبحي، خط الدفاع: محمد حمدي – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – عمر جابر، خط الوسط: محمد شحاتة – سيف جعفر – أحمد فتوح – أحمد عبد الرحيم "إيشو"، خط الهجوم : مصطفى شلبي – حسام أشرف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد عواد ومصطفى الزناري وصلاح مصدق وأحمد حسام ومحمد السيد وأحمد حمدي وعبد الله السعيد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأيمن أمير عبد العزيز.

ويضم تشكيل بتروجت كلاً من: جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: عمر صلاح، خط الدفاع: محمود شديد - هادي رياض – خالد أبو زيادة - عبد العزيز سيد، خط الوسط: رشاد المتولي - حامد حمدان - محمد علي عكاشة، خط الهجوم: بدر موسى - إسماعيل بامبا - جبريل شيكودي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد خليفة وإسلام عبد الله وأحمد غنيم ومحمد دودو وكليتشي شميزي وأحمد فاروق وإيمانويل لاكي وأدهم حامد وإسلام هشام.