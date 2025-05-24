شكرا لقرائتكم خبر عن رشاد المتولى يتقدم لبتروجت بهدف فى مرمى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم رشاد المتولى مهاجم فريق بتروجت بالهدف الاول فى مرمى الزمالك بالدقيقة 24 من عمر المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على استاد الكلية الحربية، ضمن الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز "دورى نايل".

وخاض فريق الزمالك بقيادة أيمن الرمادى المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد حمدي – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – سيف جعفر – أحمد فتوح – أحمد عبد الرحيم "إيشو".

خط الهجوم : مصطفى شلبي – حسام أشرف.

بينما جاء تشكيل فريق بتروجت بقيادة السيد عيد كالتالى :

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: محمود شديد - هادي رياض – خالد أبو زيادة - عبد العزيز سيد

خط الوسط: رشاد المتولي - حامد حمدان - محمد علي عكاشة.

خط الهجوم: بدر موسى - إسماعيل بامبا - جبريل شيكودي.