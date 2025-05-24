شكرا لقرائتكم خبر عن كشف منشطات لثنائى بيراميدز مهند لاشين وأحمد توفيق بعد مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع ثنائى فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز مهند لاشين وأحمد توفيق لكشف المنشطات بعد انتهاء مباراة صن داونز في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتى أقيمت فى جنوب أفريقيا.

وتعادل فريق بيراميدز مع صن داونز بنتيجة 1 - 1 فى آخر دقيقة من الوقت بدل الضائع من المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد لوفتس فيرسفيلد فى بريتوريا، فى ذهاب نهائي دورى أبطال أفريقيا.

سجل ريبيرو هدف التقدم لـ صن داونز فى الدقيقة 54، وسجل وليد الكرتى التعادل لبيراميدز فى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

ومن المقرر أن تقام مباراة حسم البطولة القارية في القاهرة في الأول من يونيو المقبل في الثامنة مساء على استاد الدفاع الجوي.

مباراة الإياب يتولى إدارتها الصومالي عمر عبد القادر أرتان، ويعاونه كل من جيلبرت شيرويت وستيفان أونيانجو من كينيا، والحكم الرابع لويس ديجينيدو من بنين وللفيديو باملاك تيسيما من إثيوبيا، ويعاونه أحمد عبد العزيز من السودان، وكارين فومو أتشيمبونج من الكاميرون.