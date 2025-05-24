شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء الإسماعيلية يهزم المقاولون بهدف ويضع قدما فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

حقق كهرباء الإسماعيلية فوزا غاليا على المقاولون العرب بهدف دون مقابل ليرفع رصيده إلى 71 نقطة ويرتقى للمركز الثالث بدورى المحترفين ضمن الجولة قبل الأخيرة من المسابقة ويكفيه الفوز فى الجولة الأخيرة على ملعبه أمام منتخب السويس، ليؤكد صعوده للمرة الأولى للدورى الممتاز .

في الوقت نفسه تعادل أبو قير للأسمدة مع ديروط بهدف لمثله رافعا رصيده إلى 71 نقطة أيضا لكن فارق الأهداف لصالح كهرباء الإسماعيلية.

وجاءت باقى نتائج الجولة على النحو التالى:

المنصورة 0 – 0 طنطا

سبورتنج 2 – 2 بروكسى

السويس 0 – 2 السكة الحديد

بلدية المحلة 0 – 1 الترسانة

راية 1 – 0 وادى دجلة

أسوان 1 – 1 لافيينا

بترول أسيوط 4 – 2 القناة

كان وادى دجلة والمقاولون قد ضمنا الصعود من الجولة الماضية بعدما تصدرا دورى المحترفين من الجولة الأولى حتى الآن ، وابتعدا عن أقرب المرشحين بفارق نقاط كبير .