لا محادثات بشأن مستقبل بوستيكوغلو مع توتنهام بعد مجد الدوري الأوروبي

الرياص - اسماء السيد - لندن : لم يناقش الأسترالي أنج بوستيكوغلو مدرب توتنهام بطل الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، مستقبله بعد مع رئيس النادي دانيال ليفي، وفقا لما ألمح الرجل الذي قاد النادي الإنكليزي إلى تحقيق أول بطولة منذ 17 عاما.

وتمكن بوستيكوغلو الذي واجه انتقادات كثيرة هذا الموسم، من قيادة توتنهام إلى مجد لقب الدوري الأوروبي بعد الفوز على مانشستر يونايتد 1 0 الأربعاء في بلباو.

ويُعد هذا أول لقب أوروبي يحققه النادي اللندني الشمالي منذ 41 عاما، ما ضمن له التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، على الرغم من احتلاله المركز السابع عشر في الدوري.

وفي ظل هذا المركز الذي يقبع فيه، فإن توتنهام مهدد بتحقيق أسوأ مركز له في الدوري منذ موسم 1976 1977، وسط تقارير تشير إلى أن بوستيكوغلو قد يُقال من منصبه.

وعقب احتفال الآلاف من جماهير توتنهام بالمدرب في موكب احتفالي بلقب الدوري الأوروبي الجمعة، قال بوستيكوغلو "الموسم الثالث دائما أفضل من الثاني"، في تلميح إلى أنه يعتقد بأنه سيستمر في منصبه.

لكن خلال حديثه لوسائل الإعلام قبل المباراة الأخيرة في الدوري أمام برايتون الأحد، أكد المدرب أنه لا يزال يجهل مصيره.

وقال بوستيكوغلو للصحافيين السبت "كان ينبغي أن أفكر أكثر، لأن شخصا ما أشار إلى أنه أحيانا يتم التخلص من الشخصية الرئيسية. ربما أكون في ورطة".

وأضاف "قلت ذلك حتى قبل المباراة (أمام يونايتد)، أنا أؤمن حقا أننا نبني شيئا، والانتصار المهم يُسرّع من هذه العملية. أؤمن بذلك بشدة، ولن أضع حدا لما يمكن أن نحققه".

وتابع الأسترالي "كما قلت قبل المباراة، لم أخض أي نقاشات مع النادي. ربما كانوا ينتظرون انتهاء الضوضاء ليعطوني بعض التوجيهات، لكنني لم أسمع شيئا من النادي".

وعندما سُئل عن فرص استمراره للموسم الثالث، أشار المدرب إلى المسلسل الكوميدي الأميركي ساينفلد، وإلى حلقة يظهر فيها جورج كوستانزا عائدا إلى عمله على الرغم من استقالته.