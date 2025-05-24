شكرا لقرائتكم خبر عن يورتشيتش يدعو الجمهور المصرى لمساندة بيراميدز أمام صن داونز بنهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش ، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، الجمهور المصري بكامل انتماءاته لمساندة نادي بيراميدز في مباراته أمام صن داونز الأحد المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد الدفاع الجوي، مؤكدا أن الدعم والمساندة والتشجيع سيكون لفريق من الرجال يمثل الكرة المصرية بصورة مشرفة في أكبر بطولة قارية، واللقب في النهاية سيكتب باسم مصر.

وقال يورتشيتش، في المؤتمر الصحفي بعد التعادل مع صن داونز فى بريتوريا بهدف لكل فريق، إنه يطالب الجميع أهلاوي وزملكاوي وكل مشجع مصري أن يحضر إلى استاد الدفاع الجوي ويدعم هؤلاء اللاعبين الأبطال لأنهم يستحقون بالفعل الدعم والمساعدة لأنهم يشرفون الكرة المصرية بالصورة المثالية.

وشدد يورتشيتش على أن اللاعبين أظهروا مدى قوتهم فى ملعب صعب وأمام منافس قوي وصاحب خبرات كبيرة في الكرة الأفريقية، مؤكدا أن النادي يحتاج لكل مشجع مصري حتى يمنح لقبا قاريا جديدا لكرة القدم المصرية.

وتعادل فريق بيراميدز مع صن داونز بنتيجة 1 - 1 فى آخر دقيقة من الوقت بدل الضائع من المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد لوفتس فيرسفيلد فى بريتوريا، فى ذهاب نهائي دورى أبطال أفريقيا، وينتظر بيراميدز استضافة صن داونز فى مباراة الإياب يوم 1 من الشهر المقبل على استاد الدفاع الجوى.